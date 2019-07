V nedeljo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je pri tleh šibko območje visokega zračnega tlaka, nad Italijo pa je nastal plitev ciklon. V višinah doteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi občasno hladnejši in bolj nestabilen zrak.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo plohe in nevihte, ki bodo najmanj verjetne v krajih zahodno od nas. Na Jadranu je povečana verjetnost za nevihte že v jutranjem času.

V nedeljo bo sprva dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo, v krajih zahodno od nas pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo bolj pogoste v krajih zahodno od nas.