Spomin na katastrofalen orkan Katrina leta 2005 je še vedno živ in del prebivalcev New Orleansa je šel na varno tudi brez obveznega ali prostovoljnega poziva mestnih oblasti k evakuaciji. Vojaški inženirski korpus, ki skrbi za šest metrov visoke nasipe ob reki Mississippi v okolici mesta New Orleans, trdi, da ne pričakujejo nobenega bistvenega preboja vode.

Predsednik ZDA Donald Trump je preventivno ukazal izredne razmere za Louisiano, kar praktično pomeni le to, da se odpravijo birokratske ovire za takojšnjo dostavo pomoči in posredovanje v primeru potrebe. Naftna podjetja so evakuirala zaposlene s ploščadi v Mehiškem zalivu in iz obalnih rafinerij, proizvodnja pa se je prepolovila.

Barry za zdaj piha z vetrovi 85 kilometrov na uro in se nahaja okrog 100 kilometrov jugozahodno od New Orleansa. Do večera ali sobote zjutraj naj bi se okrepil v orkan z vetrovi hitrosti 119 kilometrov na uro. Največja nevarnost je za zdaj dež, ki lahko povzroči velike poplave.

Evakuacije prebivalstva so ukazali za dele Lousiane ob nasipih reke Mississippi jugovzhodno od New Orleansa in za nizko ležeče predele okrožja Jefferson na jugozahodu. V Louisiani okrožjem sicer pravijo fare.