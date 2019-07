Zastoj je nastal tudi na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje proti Ljubljani, kolona je dolga en kilometer. Na podravski avtocesti pa je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga en kilometer.

Na mejnih prehodih Obrežje in Metlika vozniki avtomobilov ob izstopu iz države čakajo približno 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje pa vozniki približno 30 minut čakajo tako ob vstopu kot ob izstopu.

Meteorologi za danes zvečer in ponoči napovedujejo plohe in nevihte. V soboto pa bo deloma sončno, kljub temu pa so predvsem zjutraj in popoldne še možne nevihte.

Sicer pa lahko vozniki tudi v soboto pričakujejo več gneče na cestah. V delu Nemčije, Nizozemske in Švice se namreč začenjajo počitnice. Več prometa bo na cestah proti slovenski in hrvaški obali in nazaj, pričakovati je mogoče tudi gnečo na počivališčih in parkiriščih.