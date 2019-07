Za osem najpogostejših prekrškov, katerih posledice so hude poškodbe in velika gmotna škoda, so denarne kazni zvišali z dosedanjih od 5000 do 15.000 kun (od 676 do 2028 evrov) na od 10.000 do 20.000 kun (od 1352 do 2700 evrov).

Gre za vožnjo v nasprotno ali prepovedano smer, prekoračitev dovoljene hitrosti v naselju za več kot 50 kilometrov na uro, namerno nespoštovanje rdeče luči na semaforju, zavračanje preizkusa psihofizičnega stanja, vožnjo pod vplivom alkohola in mamil nad 1,5 promila ter vožnjo pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja ali v času, ko je vozniško dovoljenje vozniku začasno odvzeto ali ukinjeno.

Voznik, ki bo v treh letih dvakrat ponovil katerega od osmih najhujših prometnih prekrškov, bo ostal brez vozniškega dovoljenja za najmanj šest mesecev. Za vsak naslednji tovrstni prekršek sledi odvzem vozniškega dovoljenja še za najmanj leto dni.

Zakon prav tako predvideva začasen odvzem vozila, s čimer bo sodišče večkratnim kršiteljem odvzelo sredstvo za ponavljanje prekrškov.

Kazni so zvišali tudi za nekatere druge prometne prekrške. S 500 na 1000 kun (s 67 na 135 evra) so zvišali kazni za neuporabo varnostnega pasu, nepravilen prevoz otrok in nepravilno uporabo mobilnega telefona med vožnjo.

Spremembe bodo začele veljati v osmih dneh po objavi v hrvaškem uradnem listu.