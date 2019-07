Po napadu z nožem še požar

Filmskih studiev Warner Bros v britanskem kraju Leavesden se zadnje čase drži smola. Potem ko je prejšnji mesec eden od zaposlenih v studiu z nožem napadel svojega sodelavca, so ta teden tam spet morali posredovati, tokrat gasilci. Požar, ki je zajel studijske objekte, je izbruhnil v sredo zvečer, gasilci pa so ga gasili kar 15 ur, pri čemer je sodelovalo 18 gasilskih vozil. Požar je bil pogašen naslednje popoldne, v tem času pa so bile zaprte okoliške ceste. Na srečo je požar izbruhnil na setu, ki takrat ni bil v uporabi, zato zaradi požara ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bilo odpovedano nobeno javno vodstvo po studiih, ki so priljubljeni predvsem med oboževalkami in oboževalci Harryja Potterja. Gre za studio, kjer je bilo posnetih vseh osem filmov o Harryju Potterju in nekateri drugi akcijski filmi, kot so James Bond, Hitri in drzni ter Misija nemogoče. Harry Potter še vedno ostaja najbolj priljubljen film, posnet v tem studiu, zato tam od leta 2012 potekajo vodeni ogledi prostorov, ki si jih vsak dan ogleda okoli 6000 ljudi. Na kraju, kjer danes stoji filmski kompleks, je bila med drugo svetovno vojno tovarna letal, ki pa so jo leta 1994 predelali v snemalno prizorišče za snemanje Bondovega filma Golden Eye. Leta 2010 je studio zajel ogenj, ki je poškodoval nekaj prizorišč za snemanje Harryja Potterja, kakšna bo škoda tokrat, pa še ni znano. V studiu trenutno snemajo HBO-jevo serijo Avenija 5 ter film Witches, v katerem igra glavno vlogo Anne Hathaway. Na snemanju tega filma je prejšnji mesec eden od sodelujočih v vrat zabodel svojega sodelavca, ki pa je incident preživel.