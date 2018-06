V Kanadi našli kopijo Princeovega »črnega« albuma

V Kanadi so našli redek izvod Princeove plošče The Black Album, ene najbolj iskanih vinilnih plošč vseh časov. Plošča bi morala iziti leta 1987, a je glasbenik, ki je na njej zabeležil nekatera svoja najbolj temna besedila, zahteval, da se jo uniči. Pet izvodov so lani odkrili v ZDA, pri čemer so eno od njih prodali za 42.298 dolarjev.