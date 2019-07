Hrvaška vlada je pred kratkim sprejela odločitev o postavitvi ovir na 65 cestnih povezavah in poteh ob meji s Srbijo ter Bosno in Hercegovino. Poleg tega bodo postavili tehnične ovire in vrata na sedmih mejnih prehodih. Trenutno poteka posek gozdnih koridorjev v vzhodni Liki na gori Plješivica ob meji z BiH, nedaleč od Bihaća, s čimer želijo izboljšali vidnost državne meje, so na hrvaškem notranjem ministrstvu povedali za današnji Večernji list.

Dodali so, da niso dobili nobenega obvestila o dodatnih slovenskih ovirah, še piše Večernji list, ki poroča o nameri Slovenije za postavitev dodatnih 40 kilometrov tehničnih ovir ob meji s Hrvaško. Slovenija ima ob meji s Hrvaško že 193,9 kilometrov različnih tehničnih ovir, so izračunali na hrvaškem notranjem ministrstvu, dodaja časnik.

Večenji list je izpostavil tudi izjavo slovenskega premierja Marjana Šarca, da bi morala Hrvaška na meji s Srbijo in BiH storiti več v boju proti nezakonitim migracijam, če se želi pridružiti schengenskemu območju. Ena izmed rešitev bi bila tudi napotitev pripadnikov Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) na zunanjo mejo EU, torej na mejo Hrvaške s Srbijo in BiH.