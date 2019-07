Ljutomerski policisti so v torek zjutraj pri naselju Veščica zaustavili osebni avtomobil srbske registrske oznake, takoj za njim pa še osebni avtomobil slovenske registrske oznake. Ugotovili so, da je ta prevažal pet državljanov Palestine, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Policisti so voznikoma, sicer državljanoma Srbije, odvzeli prostost in ju bodo zaradi organiziranja nezakonitih prehodov meje kazensko ovadili. Tujce pa bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

Od avstrijskih varnostnih organov pa je policija v torek prevzela 13 državljanov Bangladeša, ki so na nedovoljen način prestopili slovensko-avstrijsko mejo. Policisti so ugotovili, da so v Slovenijo vstopili v četrtek, in sicer na območju naselja Globoka. V vozilih avstrijskih in srbskih registrskih številk sta jih vozila dva srbska državljana.

Oba voznika so avstrijski varnostni organi kazensko ovadili in priprli, tujce pa so v skladu z veljavnim sporazumom o vračanju vrnili v Slovenijo. Vsi tujci so med postopkom zaprosili za mednarodno zaščito in so jih prepeljali v azilni dom v Ljubljano.