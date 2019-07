Kot so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana, bodo zaradi rekonstrukcije Trubarjeve ulice danes od 18. ure do predvidoma nedelje za ves promet zaprto križišče Resljeve ceste in Trubarjeve ulice.

Celovita prenova Trubarjeve ulice, ki poleg nove podobe vključuje tudi obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave, je stekla konec februarja in bo trajala predvidoma eno leto. V okviru prenove bodo prenovili tudi priključne ulice: Obrežno stezo, ulico Za čreslom ter Prečno, Kastelčevo, Znamenjsko, Usnjarsko ter Vidovdansko ulico.

V soboto in nedeljo bo zaradi del za ves promet zaprto tudi krožišče Bratislavske, Leskoškove in Argentinske ulice. Obvoz bo po Šmartinski, Kajuhovi, Letališki in Leskoškovi cesti. Mestni avtobusi na liniji 7L bodo vozili po spremenjeni trasi.