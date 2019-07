Boštjan Simon, jazzovski saksofonist: Presenečenja tudi za vajeno jazzovsko uho

Saksofonist Boštjan Simon, ki je najprej diplomiral iz filozofije v Ljubljani in potem iz jazza v Amsterdamu, spada v mlajšo generacijo jazzistov, ki se je izobraževala v tujini, in deluje globalno. Na odre stopa skupaj z jazzovskimi kreativci, kot so Trevor Watts, Evan Parker, Zlatko Kaučič, Simone Zanchini, Arthur Majewski in Milan Stanisavljević; igra tudi v večjih zasedbah, kot je Trieste Early Jazz Orchestra, nekaj pa jih je ustanovil sam – Trus!, There Be Monsters, Vanilla Riot, Velkro in Etceteral. V zadnjem času nastopa tudi v duetu z bobnarjem Marekom Fakučem, kjer ima v domeni bariton saksofon in elektroniko.