Kritika koncerta Tonyja Hadleyja: Nekomplicirana popolnost izvedbe

Kariera skupine Spandau Ballet se meri v presežnikih. To velja predvsem za obdobje med letoma 1983 in 1986, ko je skupina izvedla neboleč preskok iz klubskega novovalovskega projekta pod vtisom skupin Kraftwerk in zgodnjih Human League v zmeren neosoulovski bend ter izdala trojček sofisticiranih albumov True, Parade in Through the Barricades. Sintetični elektropop so nadomestile svilene melodije, predvsem pa je v ospredje stopil prodoren in dramatičen vokal pevca Tonyja Hadleyja , ki ni nikoli zanikal, da se je učil s poslušanjem največjih pevcev tako imenovanega blue-eyed oziroma belega soula: Franka Sinatre in Tonyja Bennetta.