Predsednik FED-a Jerome Powell je v prvem tednu junija nakazal, da je v prihodnje možno znižanje temeljne obrestne mer. Na dejstvo, da bi se to lahko zgodilo že konec tega meseca, je Powell včeraj ponovno namignil v svojem govoru pred Ameriškim kongresom. Na začetku tega tedna je sicer verjetnost nižanja temelje obrestne mere v ZDA nekoliko zniževal dober podatek s trga dela iz konca preteklega tedna. A po včerajšnjem Powellovem govoru trg sedaj trg ponovno s 100-odstotno verjetnostjo pričakuje znižanje ključne obrestne mere vsaj za 0,25 odstotne točke do začetka letošnjega avgusta. Powellov govor je včeraj dal veter v krila delniškim trgom z izjemo nemškega in podražil evro napam dolarju za eno tretjino odsotne točke.

Na evropskih tleh smo sicer zabeležili krepak junijski padec v kazalnikih sentimenta za nemčijo in evro-območje kar nakazuje na znižanje rasti BDP za drugi letošnji kvartal in kar bo uradnike pri Evropski centralni banki (ECB) najverjetneje spodbudilo h ohlapnejši monetarni politiki v tem letu. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje nizkih temeljnih obrestnih mer in tudi ponovno vpeljavo programa odkupa obveznic v območju evra s strani ECB. Indikator ekonomskega sentimenta (ESI) za območje evra se je v mesecu juniju sicer znižal na 34-mesečno dno na 103,3 točke iz majskih 105,2 točke. Nemški proizvodni PMI indeks pa je junija znašal 45 točke, kar je sicer povišanje iz majskih 44,3 točke a h krati je tudi to že šesti zaporedni mesec krčenja proizvodnega sektorja v Nemčiji. Nova naročila so se še naprej zmanjševala predvsem zaradi manjšega povpraševanja iz Azije in upočasnitve rasti v avtomobilski industriji. Poleg tega se je zaposlenost v proizvodnem sektorju znižala že četrti mesec zapored.

Zaradi pričakovanih politik centralnih bank in zaradi vsaj začasne umiritve trgovinski trenj med ZDA in Kitajsko je svetovni indeks W1DOW (Dow Jones Global), merjen v evrih, v juliju pridobil 1,8 odstotka. V enakem obdobju so največ pridobili ameriški trgi, kjer so delniški indeksi S&P500, Dow Jones in NASDAQ pridobili 2,6, 2,0 in 3,1 odstotka. Slabše so se odrezali evropski trgi saj je STOXX Europe 600, ki je sestavljen iz največjih 600 evropskih podjetij, pridobil »zgolj« 0,8 odstotka predvsem na račun nemškega trga. Nemški delniški trg se je v zadnjih dneh spopadel z negativnimi cenovnimi pritiski. Na nemški trg sta v zadnjih dneh negativno vplivala predvsem avtomobilska industrija in sektor surovin saj je nemški kemični gigant BASF opozoril, do podjetje utrpelo občuten padec dobička v drugem kvartalu poleg tega pa družba tudi napoveduje tudi upočasnitev v avtomobilskem sektorju. Delnice podjetja BASF so v torek padle za več kot 3 odstotke.