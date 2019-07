Televizija NBC je navajala uradna poročila o incidentih, ki so vključevala tudi pričevanja otrok. Petnajstletnica iz Hondurasa je tako na primer povedala, da je obmejni policist roko porinil v njen nedrček, nato pa ji slekel spodnje hlače in jo nasilno otipaval vpričo drugih migrantov in policistov, namesto da bi opravil rutinski površinski telesni pregled.

Dekle je pričalo, da jo je bilo sram in da je policist, medtem ko jo je otipaval, z drugimi policisti govoril v angleškem jeziku in se smejal, poročanje NBC povzema francoska tiskovna agencija AFP.

NBC je javnosti predstavila tudi pričanje 16-letnice iz Gvatemale, ki je povedala, da so, potem ko se je s še nekaj drugimi zaprtimi migranti pritožila nad okusom hrane in vode, policisti njej in ostalim odvzeli žimnice in jih prisilili, da so spali na betonskih tleh. Neka drug najstnik je navedel, da so policisti zaprte migrante nadrli vsakič, ko so se približali oknom.

Ameriška zvezna agencija za carine in zaščito meje, ki se zaradi ravnanja z zaprtimi migranti sooča z ostrimi kritikami, je po razkritju omenjenih primerov sporočila, da vse tovrstne navedbe jemlje resno in da razišče vse uradne pritožbe.

Poudarila je tudi, da z vsemi, ki so pod njeno pristojnostjo, ravna s spoštovanjem, in da imajo vsi možnost poročati o domnevnem neprimernem obnašanju. »Te trditve niso v skladu s splošno prakso v naših ustanovah, natančno jih bomo preiskali,« je še sporočil tiskovni predstavnik agencije.

Novi očitki na račun agencije so se pojavili le teden dni potem, ko je ta sprožila preiskavo skrivne skupine na družbenem omrežju facebook, v kateri so si nekdanji in še vedno aktivni obmejni policisti delili rasistične pripombe in podobe ter se norčevali iz migrantov.

V minulih mesecih so v javnost večkrat prišle informacije o slabih razmerah v zbirnih centrih za migrante na meji ZDA z Mehiko, kar je sprožilo ogorčenje javnosti, v ameriškem kongresu pa razgrete razprave o tem, kako rešiti to krizo. Ameriški predsednik Donald Trump obmejne policiste ves čas zagovarja in poudarja, da so zaradi ogromnega števila migrantov preobremenjeni.