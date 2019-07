Ko se je tovorni vlak ustavil na železniški postaji v Brnci, je delavec avstrijskih železnic iz enega od vagonov zaslišal glasove in otroški jok ter nemudoma obvestil policijo. V vagonu, ki je bil natovorjen z električnim materialom, so policisti nato odkrili 11 migrantov, med njimi družine z otroki.

Migrante, ki so v vagonu preživeli skoraj 40 ur, je v petek zvečer oskrbel tamkajšnji Rdeči križ. Njihovo zdravstveno stanje je dobro. Avstrijska policija jih je nato odpeljala v zbirni center v kraju Osoje, kjer bodo pristojni organi prevzeli azilni postopek.

Vsi migranti so iz Irana. Tri ženske in trije moški so stari od 17 do 39 let, otroci od štiri do 12 let. Med pogovorom z avstrijskimi uradniki so povedali, da jih je v noči na četrtek nek tihotapec ljudi iz zbirnega centra za begunce v vojvodinskem Šidu odpeljal na tamkajšnjo železniško postajo in jih namestil v vagon tovornega vlaka, iz katerega so predhodno odstranili več hladilnikov. Predvideno je bilo, da naj bi z vlakom pripotovali v Nemčijo. Za vsakega posameznika, tudi otroke, so tihotapcu plačali po tisoč evrov.