Kot so na avstrijskem ministrstvu za socialne zadeve odgovorili na novinarsko vprašanje avstrijske tiskovne agencije APA, bodo glede te problematike poskušali vzpostaviti stik s slovenskimi oblastmi. »Z njimi želimo preučiti možnosti nadaljnjih ukrepov,« so dodali.

Takšna odločitev vlade pričakovano ni razveselila gospodarske zbornice, sindikata zaposlenih v gradbeništvu in lesarstvu ter nekaterih drugih gospodarskih interesnih združenj, ki se zavzemajo za pritožbo pri Evropski komisiji.

»Ministrstvo za socialne zadeve bi se moralo glede tega modela napotitev pritožiti na Evropsko komisijo. Po našem mnenju je to namreč nezakonita pomoč,« je dejala Renate Scheichelbauer-Schuste iz avstrijske gospodarske zbornice.

Podobnega mnenja so v sindikatu zaposlenih v gradbeništvu in lesarstvu ter delodajalski zbornici, ki so na Bruselj že sami naslovili pritožbo. Gospodarsko zbornico pozivajo, naj sledi njihovemu zgledu in pritožbo vloži tudi sama. Obenem priznavajo, da bi imela pritožba, ki bi jo vložila Avstrija kot država, precej večjo težo.

Opozorilom glede slovenskega modela napotitev delavcev se je maja pridružila tudi evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev, ki je Evropsko komisijo prosila za preiskavo modela. Kot so takrat opozorili v zvezi, se je število napotenih delavcev iz Slovenije med letoma 2010 in 2016 okrepilo za 572 odstotkov. Slovenija je po njihovih podatkih leta 2017 izdala 190.976 obrazcev za napotitev delavcev na začasno delo v EU, s tem pa po številu napotitev postala tretja največja sila v vsej uniji.

Predsednik zveze Dietmar Schäfers je ocenil, da se veliko večino teh napotenih gradbenih delavcev sistematično izkorišča. »Slovenija je zgradila zaslužkarski poslovni model, ki temelji na socialnih goljufijah in izkoriščanju delavcev. To je popolnoma nesprejemljivo, zato je treba to prakso nemudoma ustaviti,« je bil oster. Pri tem je verjetno meril na olajšave delodajalcem pri plačilu prispevkov za socialno varnost za napotene delavce.

V zvezi priznavajo, da mora podjetje v Sloveniji, ki želi izvesti napotitev, izpolnjevati več pogojev, a pristojni slovenski organi po njihovih informacijah tega ne preverjajo oz. ne preverjajo v zadostni meri. Če je res tako, potem podjetja, ki napotijo delavce v EU, niso prava gradbena podjetja, kar pomeni, da Slovenija krši evropska pravila, so opozorili.