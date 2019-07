Senegalci so se v polfinale prebili po zaslugi zadetka Evertonovega igralca Idrissa Gueyeja v 70. minuti. Benin je tekmo končal z igralcem manj, potem ko je bil v 83. minuti izključen Olivier Verdon.

V četrtek bosta še preostala četrtfinalna obračuna, in sicer se bosta v Suezu ob 18. uri merila Slonokoščena obala in Alžirija, v Kairu pa ob 21. uri Madagaskar in Tunizija.

Polfinale bo 14. julija, tekma za tretje mesto 17. julija, finale pa 19. julija.