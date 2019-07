Za ukinitev vinjete skozi Maribor

Tranzit čez Slovenijo si številni turisti pocenijo z vožnjo skozi središče Maribora in po okoliških lokalnih cestah, kar je še posebej opazno v poletnih mesecih. Vodstvo mariborske občine si prizadeva mesto razbremeniti tega nepotrebnega prometa. Zato skuša prepričati pristojne, da naj iz vinjetnega sistema izvzamejo mariborsko vzhodno obvoznico, ki povezuje Bohovo s pesniškim krožiščem in so jo nekoč s samoprispevkom zgradili občani Maribora.