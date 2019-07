»Da si obnovijo svojo zasebno zbirko, nekateri me obiščejo iz vljudnosti, kakšen mi občasno prinese tudi kaktus, da ga 'pozdravim',« nas na vratih pozdravi lastnica vrta Magda Grašič. Pove, da smo pri kovinskih vrat pozvonili prav v času, ko ima zaradi vročine v rastlinjaku manj obiskovalcev in morda prav zato tudi več časa, da nas popelje skozi zbirko. Ta šteje 1600 vrst kaktusov, ki sta jih v dobri polovici stoletja zbrala z možem.

Z golimi rokami ustvarila raj

Termometer v rastlinjaku kaže 37 stopinj Celzija. »A temperatura že pada,« pove Magda in pokaže na drugo skalo, ki kaže 41 stopinj Celzija. »To je najvišja danes izmerjena temperatura. Takrat me ni tukaj,« odkrito prizna sogovornica, ki je po moževi smrti prevzela vodenje vrta. Vrt sta Magda Grašič in njen pokojni mož Rok začela ustvarjati pred 54 leti. Da sta se iz Gorenjske preselila na Obalo, je bila predvsem moževa želja, ki si je od nekdaj želel vzgajati kaktuse. »Dveh dejavnosti takrat nisva mogla imeti. Obe hčeri sta bili še majhni, ko smo možu z Golnika sledile v Sečo,« se spominja Grašičeva. »Ob prihodu je bila to popolnoma zanemarjena parcela z dvema oljkama in staro cipreso. Bila sem nesrečna, vendar mi je mož takrat obljubil, da nam bo tukaj ustvaril raj. In ga je – z veliko odrekanja, predvsem pa garanja.«

Vsa semena rastlin, ki danes krasijo vrt, je Rok prinesel s potovanj po Južni in Srednji Ameriki, največ iz Čila, Peruja in Mehike. »Največ semen sva pozneje skupaj pripeljala prav iz Mehike,« se med pogovorom spominja Grašičeva, ki se je možu na potovanjih, ko sta bili obe hčeri že starejši, rada pridružila. »Ko je prvi kaktus v najinem vrtu zacvetel, sem bila popolnoma prevzeta. Ker dveh dejavnosti nisva mogla imeti, sem kmalu pustila službo in naredila izpite za cvetličarko,« pove in korak usmeri do najstarejšega kaktusa v rastlinjaku. V tako veliki zbirki kaktusov je nehvaležno vprašanje o najljubšem. A zagotovo ima prav posebno mesto v njenem srcu najstarejši grisoni, ki šteje 61 let. »Kot 'mladička', starega tri leta, ga je mož kupil na razstavi na Dunaju in je bil eden prvih kaktusov, ki sva ga posadila v Seči,« razloži Magda Grašič. Le tri leta mlajši je Neobuxbaumia polylopha, ki je rekorder na drugem področju – v višino namreč meri že dobrih šest metrov. Da lahko nemoteno raste, so morali prilagoditi streho rastlinjaka, ki se zdaj ponaša s prav posebnim dimnikom, lahko rečemo tudi turnom.