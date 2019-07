Novela po prepričanju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ustrezno uresničuje odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014, s katero je to določilo, kako mora država financirati javni program v zasebnih osnovnih šolah. Novela pri tem predvideva, da bi država obvezni del javnega programa financirala v celoti, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Trenutno oba dela financira 85-odstotno.

Ker je bila o predlogu novele v okviru prve obravnave v DZ opravljena splošna razprava, pri drugi obravnavi ni predstavitve stališč poslanskih skupin, lahko pa svoja stališča predstavijo poslanci.

Tomaž Lisec (SDS) je v dosedanji razpravi opozoril, da bo predlog zasebnim šolam zmanjšal sredstva in poslabšal njihov položaj, s čimer bo izključno »zaradi ideologije levega političnega pola« povzročena nova diskriminacija. Opozoril je, da sta tako služba vlade za zakonodajo kot zakonodajno-pravna služba DZ opozorili na ustavno spornost predloga, prav tako do zdaj noben vidni pravnik ni javno zatrdil, da bi z njim primerno izpolnjevali odločbo ustavnega sodišča. Ministra za izobraževanje Jerneja Pikala je zato vprašal, kakšne bodo poklicne in politične posledice zanj, če bo zakon znova spoznan kot neustaven.

Po prepričanju Jožefa Horvata (NSi) pri vsem skupaj ne gre za vprašanje financiranja zasebnih osnovnih šol ali tistih 0,84 odstotka učencev, ki jih obiskujejo, prav tako ne za 300.000 evrov, s katerimi bi dodatno obremenili proračun, ampak za problem pravne države. »Če namreč zakonodajalec v štirih letih in pol ni sposoben spremeniti enega preprostega člena in uresničiti odločbo ustavnega sodišča, potem imamo problem pravne države,« je dejal. Poslance je pozval, naj zakon zavrnejo, nato pa skupaj pripravijo zakon, ki bo sprejemljiv za vse. »Pri tem ponujamo našo roko,« je dodal.

»Zakaj imamo z implementacijo odločbe ustavnega sodišča tako velike težave? Mar nismo iskreni in zasledujemo neke politične interese? Sama ustavna odločba je enostavna, a smo jo močno zakomplicirali z različnimi razlagami,« je opozorila Mateja Udovč (SMC). Izrazila je upanje, da bodo kmalu zbrali toliko politične modrosti in končno uredili problem financiranja zasebnih šol.

Aljaž Kovačič (LMŠ) je nasprotno ocenil, da odločba le ni tako enostavna in jasna, kot se zdi, kajti »če bi bila, bi imeli vsi enako mnenje in bi bila zadeva že rešena«. V LMŠ po njegovih besedah verjamejo ministru Pikalu, da novela uresničuje odločbo ustavnega sodišča in jo bo »brez slabe vesti« podprl.