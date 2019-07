Ponovil je, da je letos v primerjavi s prvo polovico lanskega leta za 17 odstotkov upadlo število oseb, ki so jih Sloveniji vrnili italijanski organi. Kot je v odgovoru še dejal Šarec, slovenska policija tudi izvaja vse ukrepe za zmanjšanje nedovoljenih migracij na južni meji in dela vse, kar ji nalaga evropsko pravo.

Vprašanja v zvezi s postavitvijo mešanih policijskih patrulj na meji z Italijo sta mu zastavila poslanec Branko Grims (SDS) in Jernej Vrtovec (NSi).

Pri tem je predsednik slovenske vlade zatrdil, da Italija ni ogrožena zaradi neaktivnosti Slovenije. Vsaka država, ki postavlja kontrole na meji znotraj schengenskega območja, krši schengen. Kot je za Evropsko unijo dopustno, da ima arbitražno razsodbo, pa je ni treba uveljaviti, je tudi dopustno, da se podira schengen, je bil kritičen slovenski premier.

»Migracije nad bodo spremljajo leta in leta«

»To so resna vprašanja, ki se jih bo morala nova Evropska komisija resno lotiti,« je dejal predsednik slovenske vlade. Dodal je, da »nas bodo migracije spremljale leta in leta (...), ker tudi EU ni dovolj aktivna pri reševanju teh vprašanj«.

Grims je tudi menil, da mešane policijske patrulje na meji z Italijo izrivajo Slovenijo iz schengenskega območja, kar je predsednik vlade zavrnil z besedami, da gre za normalno sodelovanje, ki ga ima Italija z vsemi sosedami, Slovenija pa tudi s Hrvaško ter da gre za stalno in uveljavljeno obliko dela. Za zajezitev migracij bi bil po besedah Šarca ključen ukrep, da bi pripadnike Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) napotili na zunanjo mejo EU, torej na mejo Hrvaške s Srbijo in BiH.

Vrtovca je tudi zanimalo, zakaj je Slovenija sama predlagala skupne mešane patrulje z Italijo, saj je to po njegovi oceni priznanje, da Slovenija na južni meji s Hrvaško nima stvari pod nadzorom ter hkrati daje italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju povod, da patrulje oktobra oceni kot neučinkovite in na meji s Slovenijo postavi ograjo.

Premier Šarec je v odgovoru dejal, da sodelovanja ni predlagala slovenska politika, pač pa je bil dogovor najprej na ravni obeh policij. Slovenska policija skupaj z vojsko deluje dobro in je tudi uspešna pri vračanju migrantov, je ponovno dejal Šarec. Kontrole na meji imajo npr. tudi Nemčija, Avstrija, Danska in še nekatere evropske države. »De facto schengen danes ne deluje več,« je ocenil. Omenil je tudi, da si Hrvaška prizadeva priti v schengensko območje, »a bo morala na svoji meji storiti kaj za to.«