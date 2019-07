Zamuda pri oddaji letnega poročila Sija in revizorsko poročilo s pridržkom burita duhove

V Siju so letno poročilo, na katero je revizorska družba KPMG podala mnenje s pridržkom, objavili z zamudo in ne da bi ga sprejel nadzorni svet. V Slovenskem državnem holdingu (SDH), kot četrtinskem lastniku, od Sija na skupščini pričakujejo ustrezna pojasnila uprave in nadzornega sveta.