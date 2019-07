Od dvanajstega do enaindvajsetega julija se bo v Umagu odvijal tradicionalni teniški turnir za moške. Izvedba turnirja ATP, ki zaradi teniških zvezdnikov in spremljevalnega programa vsako leto privabi tudi veliko število slovenskih turistov, letos praznuje trideseti rojstni dan.

Prvič po sedmih letih bo na peščenih igriščih Umaga nastopal igralec, ki na lestvici najboljših teniških igralcev sveta zaseda mesto med elitno deseterico. Italijan Fabio Fognini, ki je nastope v Wimbledonu končal v tretjem krogu, je na Hrvaškem že zmagal. Najboljši je bil leta 2016. »To bo moj enajsti nastop v Umagu in zelo vesel sem sodelovanja na turnirju, ki praznuje trideseto obletnico. Čestitke organizatorjem za ta dosežek. Želim se zahvaliti vsem navijačem za podporo, ki mi jo iz leta v leto izkazujejo na tem turnirju. Upam, da bo tako tudi letos,« je dejal Fognini.

Najmočnejše hrvaško orožje bo Borna Ćorić. Prvič po petih letih bodo lahko hrvaški navijači na domačih tleh navijali za najboljšega hrvaškega teniškega igralca na lestvici ATP (Ćorić je štirinajsti).

Dvoboj Ivanišević in Rafter dočakal polnoletnost

V okviru jubilejne izvedbe turnirja bo poseben tudi tradicionalni ekshibicijski dvoboj. Po osemnajstih letih se bosta znova pomerila Avstralec Patrick Rafter in Hrvat Goran Ivanišević, kar bo ponovitev finala Wimbledona iz leta 2001. Dvoboj, ki se je končal z zmago Hrvata (6:3, 3:6, 6:3, 2:6 in 9:7), se je vpisal v zgodovino. Odigrala sta ga v ponedeljek, bil pa je to prvi wimbledonski turnir, na katerem je zmagal igralec s posebnim povabilom. Spomine na nepozabno tekmo bosta lahko obujala naslednjo sredo na osrednjem teniškem igrišču v Umagu, ki je poimenovano prav po Goranu Ivaniševiću.

Slovenske barve bosta zastopala Aljaž Bedene, ki bo po izpadu v Wimbledonu znova igral na pesku, in Blaž Kavčič, ki se vrača po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe.