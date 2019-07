Aleš Pajovič, selektor moške rokometne reprezentance Avstrije: Vujovićevega luksuza si ne morem privoščiti

Celjan Aleš Pajovič je za reprezentanco Slovenije zbral 181 nastopov in dosegel 697 golov, na klubski ravni pa je igral za Celje Pivovarno Laško (dvakrat), španski Ciudad Real, nemške klube Kiel, Magdeburg in Lübbecke ter nazadnje za Gradec v Avstriji, kjer je tudi začel trenersko kariero. Zdaj 40-letni Pajo je marca nepričakovano postal selektor moške reprezentance Avstrije, na veliki sceni pa bo debitiral januarja 2020 na EP, katerega sogostiteljica je (skupaj s Švedsko in Norveško) tudi Avstrija.