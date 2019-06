Štirinajsto EP (Slovenija je manjkala le na dveh – v Italiji 1998 in na Danskem 2014), ki bo potekalo od 9. do 26. januarja 2020, bo prelomnica na tekmovanjih najboljših reprezentanc na stari celini. Prvič bo nastopilo kar 24 reprezentanc (doslej 16), prvič bodo prvenstvo gostile tri države (Švedska, Avstrija, Norveška), prvič bo na istem tekmovanju igralo vseh šest nekdanjih republik nekdanje skupne države Jugoslavije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora)… Tekmovalni sistem bo naslednji: iz šestih skupin, ki jih bodo gostili Gradec, Dunaj, Trondheim (dve), Malmö in Göteborg, bosta v drugi del prvič napredovali samo po dve iz vsake (doslej po tri), novi skupini s po šestimi reprezentancami bosta gostila Dunaj in Malmö, sklepni del prvenstva (polfinale, finale, tekmi za tretje in peto mesto) pa bo na nogometnem stadionu Tele2 Arena v Stockholmu s premično (pokrito) streho, ki lahko na športnih prireditvah sprejme 30.000 gledalcev.

Današnji žreb na Dunaju je bil delno dirigiran, iz štirih jakostnih bobnov (Slovenija je bila v drugem) pa so bila za šest reprezentanc predčasno določena mesta njihovega igranja in skupine. Od šestih nosilcev iz prvega bobna je bilo znano, da bo Hrvaška igrala v Gradcu, Danska v Malmöju in Švedska v Göteborgu, iz drugega Nemčija in Norveška v dveh ločenih skupinah v Trondheimu, sogostiteljica Avstrija iz tretjega bobna pa na Dunaju. Za Slovenijo je bilo že pred žrebom jasno, da se v prvem delu EP ne more pomeriti z ekipami iz drugega bobna (Norveška, Nemčija, Severna Makedonija, Madžarska, Belorusija) in da ne bo igrala v Trondheimu. Tako je imela polovično možnost, da nastopa v Avstriji (Gradec, Dunaj), kjer bi imela tudi veliko podporo slovenskih navijačev, druga možnost pa je bila Švedska (Malmö, Göteborg).

Na plesu kroglic, na začetku katerega so premierno predstavili tudi uradno himno Eura 2020 z naslovom Vse za nas – izvaja jo 28-letni DJ Wahlstedt iz Švedske, ki ima več kot 50 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih – so (ne)srečo delili trije reprezentanti iz držav sogostiteljic EP (švedski levi zunanji igralec Philip Henningsson, norveški vratar Torbjorn Bergerud in avstrijsko desno krilo Robert Weber) in reprezentant aktualne evropske prvakinje Španije (srednji zunanji Daniel Dušebajev). Po več kot polurnih dolgočasnih govorih evropskih rokometnih veljakov in politikov je Bergerud potisnil Slovenijo v skupino F v Göteborgu z gostiteljico Švedsko, Weber ji je dodal še Švico, Dušebajev pa tudi Poljsko, v kateri si služi rokometni kruh v Kielcah in v katerem je trener njegov oče Talant, pomočnik pa Slovenec Uroš Zorman.

Poleg boja za kolajne bo EP 2020 pomembno tudi zaradi OI v Tokiu, na katerih si bo nastop neposredno zagotovil prvak Evrope, na kvalifikacijskih turnirjih za Japonsko pa bosta nastopili še dve najboljši evropski reprezentanci. Poleg Danske (aktualni svetovni prvak) so si nastop v kvalifikacijah za nastop v deželi vzhajajočega sonca zagotovile reprezentance, ki so se na letošnjem SP na Danskem in v Nemčiji uvrstile od drugega do sedmega mesta: Norveška, Francija, Nemčija, Švedska, Hrvaška in Španija. V boju za preostali dve vozovnici za enega izmed treh kvalifikacijskih turnirjev je tudi Slovenija, ki v kvalifikacijah za Euro 2020 v skupini z Latvijo, Nizozemsko in Slovenijo ni blestela, a je vseeno osvojila prvo mesto.

Selektor Veselin Vujović je po današnjem žrebu na Dunaju dejal: »Dobili smo zelo atraktivno skupino s sogostiteljem tekmovanja. Na papirju smo seveda boljši od Švice in Poljske, zato pričakujem, da bomo igrali za prvo mesto v skupini s Švedsko. To bo tudi odločilna tekma, saj vsaka točka, ki jo prineseš v nadaljevanje, šteje. Tradicionalno igramo bolje proti dobrim reprezentancam, zato sem seveda optimist.«