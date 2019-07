Babacan naj bi novo stranko ustanavljal skupaj z nekdanjim turškim predsednikom in zunanjim ministrom Abdulahom Gülom, kar naj bi bil dodaten udarec Erdoganu po junijskem volilnem porazu na županskih volitvah v Istanbulu, na spletni strani poroča Reuters.

Nekdanji minister za gospodarstvo in za zunanje zadeve Babacan je danes sporočil, da zapušča AKP, saj so se v zadnjih letih pojavile velike razlike med ukrepi, sprejetimi na številnih področjih, ter vrednotami, idejami in načeli, v katere verjame, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V trenutnih razmerah Turčija potrebuje popolnoma novo vizijo za svojo prihodnost. Naša država potrebuje temeljito analizo na vseh področjih, razvoj novih strategij, načrtov in programov,« je poudaril.

Po njegovem je neizogibno, da »začnemo nova prizadevanja za turško sedanjost in prihodnost. Mnogi moji kolegi in tudi sam čutimo veliko in zgodovinsko odgovornost za ta prizadevanja,« je zatrdil.

Babacan, ki je bil v prvih letih vladavine AKP minister za gospodarstvo ter za zunanje zadeve, je bil v Erdoganovi vladi v obdobju 2009 do 2015 namestnik turškega premiera. Gül pa je bil predsednik Turčije v obdobju od 2007 do 2014, ko je predsednik Turčije postal Erdogan.

Na ponovljenih županskih volitvah v Istanbulu konec junija je Erdogan doživel največji politični poraz v svoji karieri. Poraz v največjem turškem mestu je tudi ohrabril kritike znotraj AKP. Gospodarska recesija, brezposelnost in inflacija so Erdoganu močno spodkopale volilno podporo, vsak nadaljnji padec podpore, celo za nekaj odstotnih točk, pa bi lahko močno vplival na stranko, ki je za zagotovitev večine v parlamentu oblikovala zavezništvo z nacionalisti, piše Reuters.