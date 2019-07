Velike požarne ogroženosti na Primorskem ni več

Velika požarna ogroženost naravnega okolja je prenehala veljati tudi v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta zato danes prenehala izvajati poostren nadzor, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.