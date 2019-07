Policisti so na podlagi zbranih obvestil in ogleda ugotovili, da je do požara prišlo okoli 10 metrov od parkiranih vozil na travi zaradi odvržene neznane vnetljive oz. gorljivo snovi, najverjetneje cigaretnega ogorka. Zaradi tega je prišlo do vžiga podrasti in travnate površine.

Pri tem se je požar razširil v smeri pihanja vetra, in sicer v smeri parkirišča, kjer so bila parkirana osebna vozila. Poškodovani so bili trije osebni avtomobili, in sicer BMW 1, Mazda 3 in VW Transporter.