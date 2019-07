Britanci so včeraj lahko prebirali, kaj si njihov najvišji diplomatski predstavnik v ZDA misli o Trumpovi vladi. Nič kaj dobrega, je splošno mnenje, potem ko je časnik Mail on Sunday objavil zaupne depeše britanskega veleposlanika v ZDA sira Kima Darrocha vladi v Londonu. Prav vse njegove ocene so zelo neprijetno branje za ameriškega predsednika in njegovo administracijo in zaposlujejo njune kritike. V eni od depeš je Darroch napisal: »Ne verjamemo, da bo ta administracija kdaj postala bistveno bolj normalna, manj neoperativna, manj predvidljiva, manj pod vplivom frakcij, manj diplomatsko nerodna in manj nesposobna.« Sprašuje se, ali bo »ta Bela hiša kdaj koli videti sposobna«. Ameriški predsednik utegne biti posebno nezadovoljen z oceno: »Če želiš, da te predsednik razume, mu moraš svoja stališča pojasniti preprosto, zelo neposredno.« Kljub vsem tem slabim ocenam je veleposlanik opozoril, da Trumpa ne bi smeli odpisati, čeprav obenem opozarja, da se njegova politična kariera lahko konča »sramotno«.

Nobenih posebnih uslug 65-letnega Darrocha, izkušenega diplomata s skoraj 40-letno kilometrino, je britanska vlada imenovala za veleposlanika v ZDA julija 2015. Samo nekaj dni po izvolitvi Donalda Trumpa novembra 2016 je pricurljala na dan njegova depeša premierki Theresi May, v kateri je ocenil, da bi britanska vlada »lahko vplivala nanj«. Teden dni kasneje je Trump tvital, da bi moral britanski veleposlanik postati Nigel Farage, Downing Street 10 pa se je odzval z besedami, da to delovno mesto ni prosto in da Britanija v ZDA že ima odličnega veleposlanika. Darroch je bil zadnji v vrsti Britancev, ki so se poslovili od Trumpa ob koncu njegovega obiska v Britaniji pred mesecem dni. Trump mu je dejal, da je bil to čudovit obisk in da so posebni odnosi med Britanijo in ZDA zdaj boljši kot kdaj koli prej. Tako se glasi tudi povzetek ene od depeš, ki jih je veleposlanik poslal v Londonu. V njej tudi piše, da je blišč obiska »zaslepil« Trumpa, a vseeno dodaja, da Britanija od njega ne bi smela pričakovati nobenih posebnih uslug. »Njegovo administracijo vodi lasten interes. To je še vedno dežela Naprej Amerika,« je napisal Darroch in opozoril, da utegnejo razlike med državama glede podnebnih sprememb, medijskih svoboščin, smrtne kazni in drugega postati problem v prizadevanjih za izboljšanje trgovinskih odnosov po brexitu.

Nerazumljiva politika do Irana V depeši, ki jo je poslal prejšnji mesec, Darroch ameriško politiko do Irana opisuje kot nerazumljivo in kaotično. Ocenil je, da ne more držati Trumpovo pojasnilo javnosti, da je preklical letalske napade na izbrane cilje v Teheranu deset minut pred izstrelitvijo raket zato, ker bi zahtevali 150 smrtnih žrtev. Po njegovem predsednik »v nobenem trenutku ni bil zares za te napade, ker ni hotel prelomiti obljube, da ZDA ne bodo sodelovale v tujih konfliktih, ki jo je dal med kampanjo«. Pripisal je, da je »malo verjetno, da bo ameriška politika do Irana prav kmalu bolj razumljiva, ker je Trumpova administracija razcepljena«. Depeše, ki jih je dobil v roke časopis, so bile napisane v obdobju od leta 2017 do pred nekaj dnevi. V eni izmed prvih je Darroch ocenil, da medijska poročila o brezobzirnih notranjih spopadih in kaosu v Beli hiši večinoma držijo. Ocenil je tudi obtožbe o skrivnem dogovarjanju Trumpovega volilnega štaba in Rusije. »Tudi najhujšega ni mogoče izključiti,« je napisal.