Nišikori je zabeležil 400. poklicno zmago in izenačil rekord rojakinje Ai Sugiyama, ki je prav tako štirikrat igrala v osmini finala Wimbledona. Obračun nepostavljenih Američana Sama Querreyja in Avstralca Johna Millmana je pripadel prvemu z izidom 7:6 (3), 7:6 (8) in 6:3. Trideseta nosilka Španka Carla Suarez Navarro je bila boljša od Američanke Lauren Davis s 6:3 in 6:3.