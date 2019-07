Tigri so dreserja hudo poškodovali, nato pa so se z njim še nekaj časa igrali, preden so posredovali reševalci in osebje cirkusa. Dreser je kasneje podlegel posledicam poškodb.

Weber je veljal za enega najboljših italijanskih cirkuških dreserjev.

Pred napadom je tigre uril pred začetkom večernega šova z imenom Živalski park, ki temelji na popotovanju okrog sveta in predstavitvijo različnih živali.

Dogodek je že sprožil nove pozive o prepovedi živali v cirkusih.