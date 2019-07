Hrvaški strokovnjaki pravijo, da je Osijek zasedla nova vrsta ščurkov. Namesto majhnih rumenih nemških so zadnja leta mesto preplavili črni ameriški ščurki, danes poroča osiješki časnik Glas Slavonije.

Navaja izjave prebivalcev, ki v preteklih dneh v večernih urah zaradi velikega števila ščurkov niso mogli hoditi po ulicah. "Hodila sem s hčerko in dobesedno nisem vedela, kam naj stopim, toliko jih je bilo (...) Bilo je grozljivo," je dejala neka Osiječanka.

Potrdila je izkušnje svojih someščanov, ki so hodili po ščurkih, ker jih je bila ulica polna. Meni, da bodo lastniki stanovanjskih objektov morali poklicati sanitarne službe, da bi uredile problem.

V osiješkem podjetju za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Cosmosol so za časnik potrdili, da so prejeli več klicev prebivalcev, ki so zahtevali posredovanje proti ščurkom. Ocenjujejo, da bi klicev bilo še več, če bi vsi solastniki posameznih stanovanjskih poslopij soglašali o nujnosti dezinsekcije.

Direktor podjetja Zlatko Latinović je dejal, da bi bilo ščurkov nedvomno manj, če bi vsi temeljito počistili smeti. Kot težavo je izpostavil, da so mnogi prostori, posebej kleti in kanalizacijske cevi, zapuščeni, kar je idealno za razmnoževanje ščurkov. Obenem pa ni stanovalcev, ki bi lahko naročili in plačali dezinsekcijo.

Osijek je eno od hrvaških mest, iz katerega se prebivalci najbolj množično izseljujejo v države zahodne Evrope.

Ko gre za ščurke na osijeških cestah, Latinović meni, da je problem v dostopnosti hrane, ne samo v gospodinjstvih, temveč tudi v številnih gostinskih lokalih, ki ponujajo hrano, ter v pekarnah. Poleg vzdrževanja čistoče je treba pravilno shranjevati živila, na okna in odprtine pa postaviti zaščitne mreže proti ščurkom, svetuje Latinović.

Časnik opozarja, da ščurki lahko povzročijo alergije pri ljudeh. Odporni so na številne insekticide in lahko živijo dlje časa brez hrane.

Dodaten problem je njihovo hitro razmnoževanje. Mnogi ne vedo, da ko pohodijo ščurka, pravzaprav sprostijo jajčeca, iz katerih se bodo hitro razvili novi ščurki, so še zapisali.