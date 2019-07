Slovenci so potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem. Prvi niz so izgubili, ko pa so začeli bolje servirati, pa se je hitro pokazala njihova premoč v vseh elementih. Večjih dvomov, kdo bo zmagovalec, ni bilo, predvsem zaradi odličnih servisov in odlične igre Tončka Šterna v napadu.

Slovenija je tako zasedla prvo mesto v skupini A in se bo v sobotnem polfinalu merila z Belorusijo, drugouvrščeno reprezentanco skupine B. Drugi polfinalni par sestavljata Kuba in Turčija.

Zmagovalca polfinala se bosta za uvrstitev v ligo narodov pomerila v nedeljo.