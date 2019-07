Slovenija je na račun izvrstnega servisa, dosegla je kar osem asov, brez kakršnih koli težav premagala Čile s 3:0 (15, 15, 19) in se tako uspešno podala v lov na nastop v elitni svetovni ligi. Južnoameriški tekmec, ki je bil za slovenske odbojkarje pred dvobojem precejšnja neznanka, ni našel orožja proti vsaj za razred boljšim gostiteljem, ki so disciplinirano odigrali v bloku, razpoloženi pa so bili tudi v napadu. Največ točk, 12, je dosegel kapetan Tine Urnaut, dve manj je prispeval Tonček Štern.

Premierno zmago je na klopi Slovenije dosegel novi selektor Alberto Giuliani. Italijan v primerjavi s svojim predhodnikom Slobodanom Kovačem začetne postave ni veliko spreminjal. Prvi niz so namreč poleg Urnauta in Šterna začeli še Jan Kozamernik, Klemen Čebulj in Alen Pajenk, pred nekoliko slabše pripravljenim Dejanom Vinčićem pa je prednost dobil Gregor Ropret. Na mestu libera sta se vseskozi izmenjavala mladi Urban Toman in izkušenejši Jani Kovačič, v nadaljevanju dvoboja pa so priložnost z izjemo Alena Šketa in Žige Šterna dočakali še preostali igralci.

Slovenska odbojkarska vrsta je sicer najboljšo igro prikazala v uvodnem nizu, preostala dva pa odigrala manj intenzivno, a vseeno dovolj zbrano, da je tekmo mirno pripeljala do konca. »Zagotovo lahko odigramo še boljše. Kje so možnosti za izboljšave? Takoj po tekmi težko povem, saj si moram še pogledati statistiko in se pogovoriti s trenerskim štabom. Tiste napake, ki smo jih storili, bomo zagotovo skušali popraviti,« je po zmagi Slovenije dejal Tonček Štern.

Bolj jasen odgovor, kako dobro pripravljena in kakovostna je v tem trenutku slovenska reprezentanca, bo dala današnja druga tekma proti Turčiji. Ta je v nasprotju s slovenskimi odbojkarji že nekaj časa v tekmovalnem pogonu, saj je nastopala v zlati evropski ligi in jo pretekli mesec po zmagi na zaključnem turnirju v Talinu proti Belorusiji s 3:0 prvič v zgodovini tudi osvojila. »V Ljubljano smo prišli dobro pripravljeni, saj smo nastopali v evropski ligi, tako da se za to tekmovanje nismo posebej pripravljali. Glede na to, da smo v zelo dobri formi, upamo tudi na zelo dober rezultat,« je samozavesten turški selektor Nedim Özbey. Njegovo moštvo je v zlati evropski ligi dobilo vseh osem tekem, a na pokalu challenger nastopa nekoliko oslabljeno, saj so trije igralci zaradi služenja vojaškega roka zapustili reprezentanco.

Turčija je sicer vsaj na papirju poleg Slovenije najmočnejša reprezentanca med šesterico sodelujočih na pokalu challenger. Prav vsi njeni igralci nastopajo v zelo kakovostnem domačem prvenstvu, ki pa ga kot trener tamkajšnjega Halkbanka izvrstno pozna prav slovenski selektor Giuliani. »Menim, da je Turčija v tem trenutku najboljša ekipa na turnirju. Odigrali so veliko uradnih tekem in osvojili zlato evropsko ligo. Imajo zmagovalno miselnost. To bo prvi pravi preizkus za našo ekipo. Na tekmi bom bolje razumel, na kakšni ravni je trenutno moja ekipa,« pred drugo tekmo Slovenije zatrjuje Alberto Giuliani.