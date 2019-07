Prve briške breskve so se napovedale že pretekli teden, tokrat pa so po količini na stojnicah gladko prekašale marelice, ki so počasi že v zatonu. Mimogrede: za kilogram marelic za marmelado boste odšteli en evro, namizne marelice pa so od 1,5 do 3,5 evra. Glede breskev: skorajda istočasno so dozorele tako briške kot štajerske breskve. Prve cenijo na od 2,5 do 3,5 evra za kilogram, medtem ko za kilogram štajerskih odštejete od 1,5 do 2,5 evra. Ob tem še razlaga branjevca o tem, ali so si po okusu različne, ker je to odvisno od zemlje in vremena. Dozorela so tudi prva jabolka, beličniki, ki jih ponujajo po 2,5 evra za kilogram. Fige so po 3 evre za polkilogramsko košarico oziroma po 5 evrov za kilogram.

Na stojnicah je tudi prvi domač paradižnik. Cenijo ga na 4 evre za kilogram. Vse večja je tudi ponudba stročjega fižola, katerega kilogram stane od 4 do 5 evrov, a med ponudbo še ni maslenca. Krompir, ki ob fižolu tvori skromno slovensko kmečko kosilo, je po 2 evra za kilogram. Prav toliko stane tudi mlado zelje. Če vas zamika vlaganje kumaric, so po 3,5 evra za kilogram. Glede na ceno je mogoče sklepati, da se prava sezona kislih kumaric še ni začela. mah