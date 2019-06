Zaradi vročine je skoraj pošla solata, ki je švignila v cvet. Zato je cena za kilogram solate ponovno višja – 3 evre. So pa zato cenejše kumare, ki so sedaj že prave solatne velikosti – kilogram stane 2 evra. Prav tako je na tržnici tudi mlada pesa, primerna za sočenje ali solato. Za kilogram boste odšteli le 2 evra. Višek sezone je tudi za mlad grah – 5 evrov stane kilogram neoluščenega. Slovenski bob (neoluščen) pa je po 4 evre za kilogram. Stročji fižol ni več le dalmatinski, temveč tudi slovenski, kilogram stane 4 evre. Evro manj, torej 3 evre, je kilogram slovenske cvetače. Ko smo ravno pri cvetači – tako kot pri češnjah je tudi pri cvetači veliko pridelkov, ki jih ponujajo kot domače, a so italijanski. Pomembno je vedeti, da je domača cvetača na voljo le konec junija in v začetku julija, nato zaradi vročine ne raste več, a jo potem ponovno sadijo. Zato je naslednja pošiljka domače cvetače šele jeseni. Prodajajo se tudi prvi šopi listnatega ohrovta, ki ga celo ljubljanske branjevke prodajajo pod tako modnim dalmatinskim poimenovanjem raštika. To sicer ni isto, a o tem bomo kakšno rekli pozimi. Kakor koli: za šop listov ohrovta želijo 1 evro.

Kot smo že pisali, vročina vpliva tudi na marelice. Obilna letina in sonce sta ceno znižala na 2 do 2,5 evra za kilogram, kar je za osrednjo ljubljansko tržnico kar nizka cena. Češnje pa so vse do zadnjih dni prodaje obdržale ceno 5 evrov za kilogram. Brici pravijo, da jih na drevesih ni več, tako da je letošnja češnjeva sezona končana. Prihajajo pa breskve. Prve se ponujajo po 3 evre za kilogram. mah