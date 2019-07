Miran Lesjak: Kdo naj misli?

Ko bomo čez pet let mediji in politiki znova tarnali nad nizko volilno udeležbo na tedanjih evropskih volitvah in se spraševali o razlogih za to, se bo veljalo spomniti tega tedna, tedna, v katerem je evropska politična vrhuška sestavljala vladajočo garnituro EU za naslednji parlamentarni mandat. Najbolj dramatičen odziv na to dogajanje iz slovenskih logov je prišel v ponedeljek. Takrat je kabinet predsednika vlade obveščal medije, da premier Šarec za prihodnji dan, za torek, odpoveduje vse svoje domačijske obveznosti, ki si jih trpa ali pa mu jih trpajo v tedenski urnik njegovih javnih nastopov (najrazličnejše govorance na manj in še manj resnih pasjih procesijah); premier bo moral, so sporočali, ostati v Bruslju in v evropskem svetu sodelovati v pogajanjih o izboru novega evropskega vodstva.