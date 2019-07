Nesreča se je zgodila nekaj po 9. uri zjutraj. 12-metrski katamaran Dreamseeker, ki je plul pod francosko zastavo, je trčil v obalo v zalivu Tatinica na otoku Mljet. Na ladji, ki je v lasti čarterske družbe, je bilo deset oseb. V nesreči sta bila poškodovana 33-letna državljana ZDA in Avstralije ter 37-letni državljan Nove Zelandije, je poročal hrvaški radio.

Plovilo je bilo v nesreči poškodovano, a ni nevarnosti, da bi se potopilo. Zaradi nesreče niso ugotovili onesnaženja morja.

Katamaran so začasno popravili, da bi ga lahko odvlekli do pristanišča, v katerem bodo dokončali preiskavo in popravili plovilo. Preostale potnike so odpeljali s kraja nesreče v drugem plovilu iste čarterske družbe.