Kot so sporočili iz ljubljanskega prvoligaša, sta se Mandarić in Hadžić pred podpisom pogodbe sestala na sestanku in analizirala stanje in rezultate v moštvu v tej sezoni, trener pa je predsednika seznanil tudi s svojimi načrtov povezanimi s finalno pokalno tekmo proti Mariboru in kvalifikacijami za evropsko ligo.

»Safetu Hadžiću želim še veliko uspehov. Zame je zelo pomembno, da sva se strinjala glede pomena in vloge lastnih mladih nogometašev, ki so zagotovilo prihodnosti kluba. Safet Hadžić bo imel tudi v prihodnje polno podporo vodstva kluba, je pa samoumevno, da vsi pričakujemo tudi rezultate, ki so primerni za Olimpijo,« je poudaril predsednik Olimpije Milan Mandarić.