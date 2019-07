Mislim svoje mesto: Ljubljana, potrudi se!

Ko se bo jeseni začelo stoto študijsko leto, bo proslavljanje stote obletnice Univerze v Ljubljani doseglo vrh. A preden pride do tega, bo študentke in študente zajel negotov boj za zagotovitev bivališča. Opremljeni bodo z lanskimi izkušnjami, ko se je podrla napoved, da je v domovih za vse poskrbljeno. Morali so iskati sobe ali stanovanja na prostem trgu ali pa se odločiti za (pri slovenskem javnem prevozu še posebno) mukotrpna in dolga potovanja v Ljubljano in nazaj domov. Tudi če bo letos vse skupaj bolje pripravljeno kot lani, je jasno, da za vse v domovih ne bo prostora, ko pa ga še nikoli ni bilo. Za tiste, ki morajo po bivališče na trg, pa so okoliščine zadnja leta vsakič slabše. Cene v Ljubljani so dobesedno podivjale. Nepremičninam zaradi pomanjkanja tako ali tako rastejo cene, dokler balon ne bo spet eksplodiral. Stanovanja in sobe za najem so del draginje, ki jo povzročata priljubljenost Ljubljane kot turističnega cilja in sodobni načini najema po omrežnih ponudnikih. Ljubljana sicer po tej plati ni kaka vesoljska posebnost, pa tudi odziv študentske populacije je povsod enak: pretehtati je treba, katera univerza ponuja kakovostnejši študij, pa tudi strošek, ki ga predstavlja. Prednost brezplačnega študija, ki jo je opeval celo ameriški dokumentarec, in pomembnost študija v slovenskem jeziku, ki jo bodo nedvomno opevali na jesenskih proslavah, zraven pa še prehrambni študentski boni, vse to gotovo nekaj zaleže.