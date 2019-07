Da gre za priljubljeno kolesarsko pot, je izdajala že naša vožnja iz vasi Podpulfrca pri Škofji Loki navkreber proti Breznici pod Lubnikom. Včeraj dopoldne nam je nasproti v slabe četrt ure pripeljalo vsaj 20 kolesarjev, kar nekaj pa jih je svoje jeklene konjičke vztrajno poganjalo navzgor. »Kakih sto jih prikolesari do nas vsak dan, več jih je popoldne, ko tisti, ki delajo, pridejo iz službe. Ob sobotah in nedeljah pa jih je še več,« nam je pojasnila Marija Bevk. Z možem Antonom sta najemnika okrepčevalnice Nace.

Cesto so zgradili za vojaško oskrbo

Cesta je bila dolgo v zelo slabem stanju, zato se je občina Škofja Loka še pod vodstvom nekdanjega župana Mihe Ješeta lotila njene obnove. Ta se je začela pred tremi leti in se je končala letos. »Izvedena je bila v skladu z načeli trajnostne mobilnosti, saj jo v veliki meri uporabljajo poleg okoli 100 krajanov z avtomobili še številni kolesarji in pohodniki,« pravi Ješe. Rekonstruirali in asfaltirali so 500 metrov dolg odsek od Pahuca do ovinka ter sanirali tri zahtevne plazove ter jih asfaltirali. Razširili so ovinke, uredili odvodnjavanje, križišča in priključke ter postavili zaščitne ograje. Celotna vrednost je po besedah škofjeloškega podžupana mag. Roberta Straha stala 272.000 evrov. Za sanacijo najobsežnejšega od treh plazov so od ministrstva za okolje in prostor pridobili 70.000 evrov nepovratnih sredstev.

Vojaško cesto so zgradili med obema svetovnima vojnama, zaradi le nekaj odstotnega naklona, ki je po besedah Bevkove omogočal konjem vlečenje topov v hribe, je med kolesarji zelo priljubljena. To potrjujeta tudi Ida in Milan Božič iz Škofje Loke. »Sem gor prikolesarim vsak dan, če je lepo vreme. Obnova ceste je bila nujno potrebna in sem je zelo vesela,« je poudarila Ida, Milan pa je dodal: »Navdušen sem nad lepo naravo, ki jo obdaja. Cesta ni prestrma in ravno dovolj dolga je.«