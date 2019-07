Iz tovornega vlaka, ki se je pred tednom dni iztiril pri Hrastovljah, je po najnovejši oceni steklo 10.700 litrov kerozina, je danes v izjavi za medije v Ljubljani pojasnil Mes. Agencija RS za okolje (Arso) bo zdaj po njegovih besedah ugotovila, koliko ga je v 200 kubikih zemljine, ki so jo odkopali po nesreči.

»Do konca tedna bodo analizirali snovi in ocenili, koliko kerozina je izhlapelo in koliko ga je vmešanega v zemljini. Obstajajo ocene, da ga je okoli 1000 litrov, a je treba počakati na stroko,« je še dejal Mes. Zemljino so sicer že odpeljali na deponijo v Lenart, podjetju Saubermacher, je povedal.

Po Mesovih besedah je zemljina na deponiji pod streho in ni izpostavljena dežju. Vsi rezultati vzorčenja bodo po njegovih napovedih znani prihodnji teden.