Nesreča pri Hrastovljah je potrdila, da so naravovarstveniki na pravi poti, je na današnji novinarski konferenci v Sečovljah poudaril predsednik združenja zakupnikov Jožef Horvat.

Tako zdaj upajo, da se bo javno in strokovno mnenje spremenilo in obrnilo proti umestitvi igrišč za golf na najboljših kmetijskih zemljiščih in širše kjerkoli v slovenski Istri. Glede na to, da se kerozin uporablja kot gorivo za letala, Horvat tudi upa, da bo dogodek prepričal javnost, da ne gre vztrajati pri podaljševanju steze in širjenju kapacitet sečoveljskega letališča.

Nenazadnje pa bi morala nesreča prinesti streznitev pri načrtovanju drugega tira med Divačo in Koprom. Najprej je treba obnoviti obstoječo, dotrajano progo, nato pa za drugi tir izbrati varianto izven vodovarstvenega območja, česar sedaj načrtovana varianta po Horvatovih besedah ne upošteva.

Horvat je obenem opozoril na tisto, kar je označil kot »manever« kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki je ob predstavitvi kmetijske resolucije po njegovih besedah napovedala izdajo posebnih navodil občinam za ravnanje v primeru najboljših kmetijskih zemljišč. S tem naj bi občinam prepustili odločanje o tem, ali kmetijska zemljišča namenijo pridelavi hrane ali za nekmetijske namene, torej tudi za igrišče za golf. Za Horvata gre za poskus, da bi z nižjim aktom »diskvalificirali ustavo, zakon, vse ostale predpise in uredbe, ki ščitijo ta najboljša kmetijska zemljišča«. V združenju zakupnikov so se zato obrnili tudi na premierja Marjana Šarca, naj ta postopek ustavi.