»Edino, kar bom povedala o naši družini, je, da A. H. ni bil nikoli fizično nasilen, bil je sočuten, ljubeč in zelo dober oče. Prav tako nisem nikoli nobeni sodelavki ali prijateljici govorila, da je bil nasilen, to je laž. Če bi samo enkrat položil roko name, bi zvezo z njim takoj prekinila in se odselila, saj nisem tip ženske, ki bi prenašala kakršnokoli nasilje. Če ne bi bilo tako, ga ne bi takoj po napadu poklicala in se nanj obrnila za pomoč,« je prek hčerke sporočila sodnica, ki se zaradi posledic brutalnega napada 16. junija še vedno zdravi v mariborski bolnišnici.

Dodala je, da je ovadbo podala zoper neznanega storilca in ne zoper A. H. Policiji je 27. junija povedala, da se počuti ogroženo, vendar »ne s strani A. H., temveč s strani neznanega storilca kaznivega dejanja, zoper katerega je podana kazenska ovadba«.

Kot je še sporočila, ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja, saj se A. H. ne boji. »Ohranjal me je pri zavesti, ko sem se borila za življenje. Glede na navedena dejstva želim, da se nemudoma preneha s pisanjem in objavljanjem neresnic, saj le te ustvarjajo negativno mnenje in posledično dolgoročno škodijo meni in moji družini,« je še sporočila sodnica.