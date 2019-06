Po poročanju medijev je pridržan partner napadene sodnice Danijele Ružič. Kriminalisti naj bi ga pridržali po petkovi hišni preiskavi na njunem domu v Pekrah, pred katerim so minuli konec tedna našli hudo pretepeno sodnico.

Po ogledu kraja kaznivega dejanja so kriminalisti po besedah vodje službe direktorja Policijske uprave Maribor Bojana Kitla opravili več pogovorov s sorodniki, sodelavci in sosedi sodnice. »Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je bila včeraj opravljena preiskava stanovanjske hiše in dveh vozil na naslovu osumljenca. Pri preiskavi smo iskali predmete in sledove, ki bi lahko bili povezani s kaznivim dejanjem. Pridržali smo osumljeno osebo, s katero danes nadaljujemo policijske postopke,« je dejal v današnji izjavi za medije.

»Dosedanje ugotovitve preiskave in zbiranje obvestil še niso dali odgovorov na vsa vprašanja, zato jih ne moremo podrobno pojasniti. Prav zaradi tega z zbiranjem obvestil in intenzivno preiskavo nadaljujemo,« je dodal.

Ali je to edini osumljeni za napad, ni znano. »Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, ki jo usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Vanjo je vključeno večje število kriminalistov in strokovnjakov nacionalnega forenzičnega laboratorija. Kriminalistična preiskava poteka v smeri sodničinega zasebnega življenja in v povezavi z njenim delom, torej kot sodnice,« je še povedal Kitel.

Ružičevo so v nedeljo malo po polnoči napadli pred domačo hišo in jo hudo poškodovali. Napadli naj bi jo s predmetom, s katerim, pa policisti zaradi interesa preiskave doslej še niso povedali. Neuradno naj bi šlo za kij.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.