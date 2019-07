Polnilnica električnih avtomobilov, ki se napaja s sončno energijo in so jo včeraj v Trebnjem pri kmetijski zadrugi uradno predali namenu, predstavlja pilotni projekt v okviru sistema polnilne infrastrukture Gremo na elektriko. Dve polnilni postaji, na katerih se lahko hkrati polnijo trije avtomobili, naj bi bili v večji meri samooskrbni. Povezani sta z le nekaj metrov oddaljeno sončno elektrarno oziroma električnim stolpom, na katerem so nameščeni sončni paneli. Projekt je po grobi oceni vreden okoli 45.000 evrov.

Kot pravi trebanjski župan Alojz Kastelic, je odprtje električnih polnilnic v času, ko vse bolj prehajamo v novo dobo mobilnosti in alternativnih virov energije, izjemnega simbolnega pomena za občino. »V Trebnjem je že kar nekaj električnih avtomobilov, prav občina pa je bila med prvimi, ki je na tem področju storila korak naprej in nabavila električni avto.«