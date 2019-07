Na testu sredstev za zaščito pred soncem so se bolje izkazala cenejša

Potrošniške organizacije so ob preverjanju kakovosti sredstev za zaščito pred soncem z visokim in zelo visokim faktorjem zaščite (30, 50, 50+) testirale tudi devet izdelkov, ki so naprodaj v Sloveniji. Kot najkakovostnejši so se izkazali izdelki, za katere ni treba odšteti veliko denarja, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).