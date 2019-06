Danes bo tako najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Ob 17.54 bo Sonce najvišje nad ekvatorjem. Današnji dan bo tudi najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Sonce je vzšlo ob 05.12 in bo zašlo ob 20.59. Dan bo torej trajal 15 ur in 47 minut, noč pa osem ur in 13 minut.

Prvi poletni dan bodo temperature poletne, tja do 31 stopinj Celzija. Sprva bo deloma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti se bodo pojavljale nevihte, ki se na severu lahko nadaljujejo tudi v noč.

Za vikend lahko nato pričakujemo bolj umirjene temperature, okoli 26 stopinj Celzija, in zelo spremenljivo vreme, je za STA dejal dežurni meteorolog na Arsu Uroš Strajnar. V soboto je pričakovati precej padavin, nedelja pa bo za odtenek boljša, a bodo nevihte še vedno možne. Bistveno boljše vreme bo na Obali, kjer Strajnar padavin ne pričakuje oz. se bodo te pojavljale izjemoma, temperature pa bodo okoli 28 stopinj Celzija.

V začetku prihodnjega tedna pa si ponovno lahko obetamo poletne temperature, možnost neviht bo majhna.

V slovenski ter evropski tradiciji je na dan sončnega obrata potekalo kresovanje. Marsikje ob poletnem solsticiju potekajo različna praznovanja, v Evropi je prav gotovo med najbolj poznanimi praznovanje v britanskem Stonehengu, kjer se zbere večtisočglava množica ljudi, ki pričaka jutro.