Odbor za izobraževanje je namreč v sredo prekinil obravnavo predloga novele zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki prinaša spremembe pri načinu financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah, saj je zakonodajno-pravna služba DZ opozorila, da je na več mestih vprašljiv z vidika ustavne ureditve, na določenih mestih pa tudi protiustaven.

V več strani dolgem mnenju je med drugim opozorila, da predlog zmanjšuje financiranje zasebnih osnovnih šol, pri čemer pa ministrstvo za izobraževanje ni pojasnilo, kaj bi bil javni interes, ki utemeljuje takšno poslabšanje pravnega položaja zasebnih šol ter staršev in otrok.

Zato so se v koaliciji dogovorili, da bo poskušalo ministrstvo do danes pripraviti ustrezna dopolnila. Teh naj na sestanku pred sejo odbora ne bi uskladili. V SD namreč vztrajajo pri predlagani rešitvi, ki pa ji njeni koalicijski partnerji niso v celoti naklonjeni. Različnih stališč naj bi bili zlasti v SMC, tudi v nekaterih drugih strankah pa za iskanje kompromisne rešitve.

Tako je ena od možnosti tudi, da koalicija dogovora o tem danes ne bo dosegla in da bodo to točko znova preložili. Ni pa niti izključeno, da bodo predlagatelji vztrajali pri prvotni različici in da bo ta na odboru dobila rdečo luč. Na sestanku koalicije pred sejo odbora naj bi sicer neuradno predvsem preigravali različne odstotke financiranja.

Ministrstvo za izobraževanje v prvotni različici novele, ki jo je poslalo v DZ, predlaga, da bi država obvezni del javnega programa, ki ga trenutno financira 85-odstotno, financirala 100-odstotno, razširjenega dela javnega programa, ki ga prav tako financira 85-odstotno, pa ne bi več financirala. Zasebne šole ob tem opozarjajo, da bi jim država na ta način kljub odločbi ustavnega sodišča, ki naj bi terjala zvišanje sredstev za javne programe v zasebnih šolah, financiranje zmanjšala.

V LMŠ so v petek za STA povedali, da so pripravljeni skupaj najti najbolj pošteno rešitev, tudi v DeSUS se zavzemajo za neko vmesno pot. Precej kritični do predloga ministrstva so bili v SMC, medtem ko so v SD in SAB z njim zadovoljni. V SDS in NSi so mnenja, da je predlog v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča, zato so k noveli predlagali več dopolnil.

Konec tedna so se z javnim pismom oglasili nekateri nekdanji ministri za šolstvo, povečini iz vrst nekdanje LDS in SD - Slavko Gaber, Pavel Zgaga, Lucija Čok in Igor Lukšič - in podprli omenjeni predlog ministrstva, ker da korektno izpolnjuje zahtevo ustavnega sodišča.

Ravnatelji šestih zasebnih osnovnih šol so jim odgovorili danes v javnem pismu. Med drugim so mnenja, da predlog ministrstva odločbe ustavnega sodišča ne izpolnjuje. Zapisali so, da bi bivši ministri za šolstvo kot »prvi med ravnatelji« morali biti zgled otrokom v varovanju zakonitosti in ustavnosti. Ob tem so opozorili na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ in vladne pravne službe, ki sta o predlogu podali negativno mnenje.