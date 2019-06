Občine morajo po sedanji ureditvi za vsakega vpisanega otroka zagotoviti 85 odstotkov sredstev v višini, kot jo namenjajo za otroka v javnem vrtcu. Predlog novele zakona o vrtcih pa občinam daje možnost, da same določijo višino financiranja zasebnih vrtcev, ko bodo v javnih vrtcih prosta mesta.

Predsedstvo skupnosti občin je izhajalo iz zahteve, da morajo občine imeti možnost avtonomnega odločanja na vseh izvirnih področjih svojega delovanja. Predlagana rešitev daje vodstvom občin v roke pomembni instrument odločanja o financiranju, pa tudi nadzor delovanja zasebnih vrtcev, so zapisali v sporočilu. Predlagana rešitev ničesar ne ukinja, tudi zasebnim vrtcem ne ukinja financiranja, zasebne vrtce pa usmerja k pogovorom, dogovorom in usklajevanjem z občinami, saj bodo te njihovo dejavnost tudi financiral.

Spregovorili pa so tudi o začetku aktivnosti za ustanovitev pokrajin. Seznanili so se z ustanovitvijo strokovne delovne skupine za pripravo predloga pokrajinske zakonodaje. Podporo projektu so dali predsednik republike Borut Pahor, predsednik DS Alojz Kovšca, Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije.

Z namenom obveščanja širše javnosti in izmenjavi mnenj bo pripravljena spletna stran, ki bo dostopna na www.pokrajina.si in bo omogočala sodelovanje članov skupine ter širše javnosti pri oblikovanju predloga pokrajinske zakonodaje, so še sporočili.