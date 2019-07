Pentagon ima novo igračko. Pri MIT Technology Report pišejo, da so na željo ameriških posebnih enot razvijalci izdelali napravo, ki zmore na daljavo identificirati posameznike s pomočjo prepoznavanja edinstvenega osebnega vzorca njegovega srčnega utripa. Naprava deluje s pomočjo infrardečega laserja, v trenutni obliki pa deluje z razdalje 200 metrov. Pri Pentagonu sicer trdijo, da bi tehnologija omogočala identificiranje posameznikov tudi z večje razdalje.

Gre za najnovejšo tehnologijo v seriji nenavadnih pristopov za identificiranje posameznikov. Poleg prepoznavanja obraza so v preteklosti ameriške posebne enote posameznike že prepoznavale s pomočjo zaznavanja posebnosti v njegovi hoji. S to metodo naj bi, tako piše MIT TR, že identificirali pomembnega člana IS pred napadom z brezpilotnikom.

Presenetljivo je, da sta metodi s prepoznavanjem koraka in celo obraza manj zanesljivi od prepoznavanja posameznikovega vzorca srčnega utripa. Naprava, ki so jo poimenovali jetson, je v ugodnih pogojih kar 95-odstotno natančna, dodatna prednost v primerjavi s prepoznavanjem obraza in koraka pa je, da srčnega utripa ni mogoče zakriti ali spremeniti. Vseeno jetson v praksi naj ne bi bil v rabi samostojno, temveč kot dopolnilo drugim metodam prepoznavanja.

Podobno tehnologijo, kot jo najdemo v jetsonu, uporabljajo zdravniki, ko merijo srčni utrip pri bolnikih, le da oni uporabljajo infrardeča tipala, ki delujejo na stik s telesom. Ta tipala z infrardečo svetlobo merijo spremembe v krvnem toku, jetson pa s pomočjo laserja na daljavo uspe zaznati vibracije, ki jih na površju povzroča srčni utrip. Laser vibracije zazna tudi skozi običajna oblačila, ni pa kos debelejšim zimskim bundam. Dodatno težavo predstavlja omejitev, da je naprava nalogo zmožna opraviti zgolj, če tarča mirno stoji ali sedi okoli 30 sekund. Poleg tega je treba pred tem ustvariti tudi arhiv edinstvenih vzorcev srčnih utripov posameznikov, ki jih iščejo.